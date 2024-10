Die Stadt Villach unterstützt den internationalen Trend: Die öffentlichen Seezugänge „Bikebeach“ in St. Andrä am Ossiacher See und „Panoramabeach“ in Drobollach am Faaker See kann man nun auch offiziell zum Kaltbaden nützen. Viele Villacherinnen und Villacher und auch Gäste wollen bereits ganzjährig in den See schwimmen. Gemeinsam haben die Stadt, der Tourismusverband und die Tourismusregion in den vergangenen Jahren an diesem Thema gearbeitet.

Bäderreferentin Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Wir kommen dem Wunsch natürlich gerne nach und bieten zwei unserer beliebten öffentlichen Seezugänge auch nach der Sommersaison gerne zum Kaltbaden an.“ Zwei Kabinen stehen den Kaltbadern ganzjährig zur Verfügung, damit sie sich nach dem erfrischenden Genuss umkleiden können. Eine Tafel mit wertvollen praktischen Tipps für die Kaltbadenden befindet sich am Ufer.

Tourismus sieht Schritt für Saisonverlängerung

Das Schwimmen in den kühlen Fluten passiert auf eigene Gefahr, Badeaufsicht gibt es nicht. Tourismus-Geschäftsführer Georg Overs sagt: „Immer mehr Menschen gehen mittlerweile auch ganzjährig schwimmen. Wir sehen in diesem Angebot einen wichtigen Schritt auch in Richtung Saisonverlängerung.“