Seit 44 Jahren zählt die „ABC Service & Produktion Integrativer Betrieb GmbH“ zu den führenden und innovativsten Auftragsfertigern in Österreich. Das Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeitende an den Standorten Klagenfurt, Wolfsberg und Villach-Landskron. Rund 79 Prozent der Belegschaft sind Menschen mit Behinderung, sei es durch Arbeits-, Verkehrs- oder Freizeitunfälle oder durch Krankheit beziehungsweise von Geburt an.