Seit über 20 Jahren bieten die Kärntner Gärtner in Kooperation mit dem Land Kärnten, der Landwirtschaftskammer Kärnten und der Kleinen Zeitung passionierten Hobbygärtnern eine Bühne für ihre blühende Leidenschaft.

Im Juli und August war die „Blumenolympiade“ -Jury in ganz Kärnten unterwegs. Sie setzt sich aus Vertretern der Kärntner Gärtner, und aus Fachleuten aus dem Bereich Gartenbau und Gartengestaltung zusammen. Bewertet wurde das harmonische Miteinander von Farben, Formen und Strukturen. Arten- und Sortenvielfalt, Pflanzengesundheit und Biodiversität fließen ebenfalls in die Bewertung ein. In sieben Kategorien konnten sich Kärntens HobbygärtnerInnen dem olympischen Gedanken stellen. Aus der Kategorie vier, „Rund um den Garten“, stellen wir stellvertretend Gärten von den Gemeindesiegern aus Ferndorf und Arriach vor.

Wasser kommt vom eigenen Brunnen

In Sonnwiesen befindet sich das Elternhaus von Werner Brunner, der heuer erstmalig mit seiner Frau an der Olympiade teilnimmt. „Das alte Bauernhaus sieht mit Blumen noch schöner aus. Das Wasser kommt aus dem eigenen Brunnen, den Rest erledigt die automatische Bewässerung“, erklärt der pensionierte Gastronom, der zwischen Stuttgart und Sonnwiesen pendelt. Rosen, Lavendel und Margeriten zieren den Garten, auf den Balkonen sorgen die roten Hängegeranien für einen richtigen Hingucker. Das Ehepaar Brunner genießt die Zeit im Garten, versorgt ab und zu Feriengäste und macht Ausflüge durch ganz Kärnten, um sich für den eigenen Garten inspirieren zu lassen.

Gemeindesieger in Ferndorf in der Kategorie vier: rund ums Haus wurde Familie Brunner aus Sonnwiesen mit ihren üppigen roten Balkonblumen © KK/Privat

Der Garten als Entspannung

Nur wenige Meter entfernt vom Mittelpunkt Kärntens in Arriach befindet sich der idyllische Garten von Birgit Petscher und Stefan Schäferkötter. „Der Garten bedeutet für mich Entspannung und Ausgleich vom Stress in der Arbeit“, erklärt Petscher. Sie verbringt mindestens acht Stunden pro Woche in ihrem geliebten Garten. Besonders begeistert ist sie von der Surfinia, einer Hängepetunienart, die in vielen Farben auf ihrem Balkon zu finden ist. Die Surfinia ist nicht nur in Arriach beliebt. In den heimischen Gärten ist die Pflanze oft anzufinden, blüht sie doch von Mai bis September und erreicht bei guter Pflege eine Größe von 40 Zentimetern und eine Breite von 60 Zentimetern.