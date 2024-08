Betritt man eines der Glashäuser von Andreas Hafner, hat man gleich den Duft von frischen Tomaten in der Nase. Einen Geruch, den Bienen nicht mögen, erklärt der Moosburger, weswegen er die Bestäubung seiner Pflanzen einer anderen Tierart überlässt. „Für Bienen stinken die Tomaten zu sehr, darum hab ich mehrere Hummelvölker, die sich darum kümmern“, erzählt er. Rund zehn verschiedene Sorten Paradeiser wachsen derzeit in den Glashäusern der Gärtnerei Hafner. Die meisten von ihnen verkauft er an Restaurants und Hotels, durchaus auch im hochpreisigen Sektor. Besonders die murmelgroßen Tomaten mit intensivem Geschmack und jene, deren Farben nicht klassisch rot, sondern gelb oder gar fast schwarz sind, erfreuen sich in der Spitzengastronomie wachsender Beliebtheit.