Am vergangenen Samstag, dem 24. August, veranstalteten Haris Bilajbegovic und Thomas Huber von „Kampfkunst Kärnten“, mit der Akademie für Gewaltprävention und Integration, ein kostenloses Outdoor-Training für Kinder auf einer Wiese in Villach-Auen. Die Kinder konnten in verschiedene Techniken der Selbstverteidigung hineinschnuppern und lernten einiges über Gewaltprävention.

„Solche Trainings können zur Stärkung des Selbstbewusstseins beitragen, fördern soziale Werte und Kompetenzen und steigern auch die Kraft und Ausdauer der Kinder“, erklärt Bilajbegovic. Der Ort war bewusst gewählt, da der Kampfsportler dort wohnt und diesen Stadtteil wieder aufleben lassen möchte durch seine Arbeit mit Kindern.

Bilajbegovic ist es besonders wichtig, dass alle interessierten Kinder an den Trainings teilnehmen können: „Uns ist es wichtig, dass die Eltern beziehungsweise Erziehungsberechtigten es sich leisten können, die Kinder zum Training zu schicken. Deshalb können Kinder bei uns mehrere Probetrainings absolvieren, außerdem gibt es keine Bindung. Der Monatsbeitrag beträgt nur 27 Euro.“

Die regulären Kurse beginnen im Oktober.