Nach der Absage der drei Taylor-Swift-Konzerte in Wien lassen sich Fans aus Kärnten nicht unterkriegen. Im Stadtpark Villach findet am heutigen Freitag ein „Swiftie-Picknick“ statt, „um den Zusammenhalt unter den Fans zu feiern und die positive Energie der Eras Tour zu bewahren“. Unter dem Motto „Fuck Terror, love Taylor“ wird im Park noch bis am Abend getanzt, gelacht und mit Taylor Swift zumindest im Gedanken der Tag verbracht.

„Ich sehe, wie tieftraurig Tausende Menschen wegen der Konzert-Absagen sind. Ich verstehe das gut und freue mich, dass im Villacher Stadtgarten ein Swiftie-Picknick veranstaltet wurde. Ich habe das Treffen besucht und finde: Die Welt braucht mehr von dieser großartig-friedlichen Swiftie-Stimmung“, sagt der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Die Veranstaltung soll nicht nur eine Möglichkeit bieten, sich auszutauschen und gemeinsam zu feiern, sondern auch ein starkes Zeichen gegen den Terror setzen.