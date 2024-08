Körpersprache, Musik und Requisiten – all das bieten die Kindertheater. Seit 33 Jahren wird in der Stadt Villach bereits dem jungen Publikum ein Theaterprogramm geboten. Mit einer Vielzahl an Stücken, kehrt das Kindertheater im Herbst zurück. Das Team der Abteilung Kultur unter der Leitung von Christian Sturm und Nicole Heuberger haben ein buntes Programm zusammengestellt. Die kleinen Zuschauer können sich auf Reisen vom Zirkus über den Orient bis hin zum Sternenhimmel freuen oder entdecken, wo Schnecken hausen und wonach Inspektor Soso sucht.