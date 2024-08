Der Wasserversorgungsverband Faaker-See-Gebiet berichtigt am heutigen Mittwoch eine „Falschmeldung“, wie es heißt. Die Behauptung, das Trinkwasser sei in der Gemeinde Velden in den Bereichen Lind, Rajach, Bach, Sonnental, Duel, Fahrendorf verkeimt, „ist völlig unbegründet und entspricht nicht der Wahrheit. Unser Trinkwasser wird regelmäßig und sorgfältig geprüft und erfüllt sämtliche Qualitätsstandards. Es besteht keinerlei Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung“, heißt es in einer Aussendung.

Bei Fragen könne man sich auch an die Geschäftsstelle des Wasserversorgungsverbandes Faaker-See-Gebiet wenden.