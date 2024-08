Die Brücke über den Treffner Bach erstrahlt nach erfolgreicher Sanierung in neuem Glanz. Seit Anfang Mai wurde am Feldwiesenweg an der 1987 errichteten Brücke gearbeitet, nun sind die umfangreichen Maßnahmen abgeschlossen. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf rund 230.000 Euro, die sich die Stadt Villach und die Marktgemeinde Treffen aufgrund der durch den Bach verlaufenden Gemeindegrenze zu gleichen Teilen teilt.

Im Rahmen der Sanierungsarbeiten wurden der Fahrbahnbelag, die Abdichtung, der Randbalken sowie das Geländer erneuert. Ein Augenmerk lag zudem auf der Betoninstandsetzung der Brückenuntersicht, die zuvor Mängel aufwies. „Mit dieser umfangreichen Instandsetzung sollte das Tragwerk in den nächsten Jahrzehnten uneingeschränkt seine wichtige Funktion erfüllen. Hier wurde eine gemeinsam erarbeitete Lösung zum Wohle der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger umgesetzt“, betont Villachs Baureferent Stadtrat Harald Sobe und Treffens Bürgermeister Klaus Glanznig (beide SPÖ.)

Die KNG Kärnten Netz GmbH übernahm die Kosten für die Umlegung der auf dem Tragwerk verlaufenden 20-KV-Leitung. Mit Abschluss der Arbeiten wurden auch die Umleitungsstrecken für Kraftfahrzeuge und Radfahrer aufgehoben. Der Feldwiesenweg ist wieder wie gewohnt befahrbar.