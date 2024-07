Besser könnte die Prognose nicht sein. Wenige Tage vor dem Auftakt des 79. Villacher Kirchtags am Sonntag, dem 28. Juli, verheißen Meteorologen perfektes Wetter. Schon die Eröffnung am Sonntagvormittag soll von Sonnenschein begleitet sein. „Am Abend steigt dann die Gewitterbereitschaft, der Wochenbeginn schaut aber wieder stabil aus, die Kirchtagswoche ist von Hochdruckwetter begleitet“, sagt Michael Tiefgraber von „Geosphere Austria“.

Es sollte großteils trocken verlaufen, nur wie heiß wird es? Auch in dieser Hinsicht gibt es Entwarnung, Tropentage bleiben aus. „Wir gehen derzeit von Werten zwischen 25 und 30 Grad aus“, sagt Tiefgraber. Die Prognose ist auch für die Stadt Villach und das Stadtmarketing als Veranstalter relevant, das Gelände musste vor Jahren wegen eines heftigen Unwetters schon einmal evakuiert werden. „Wir haben diesbezüglich engmaschige Abstimmungen mit Meteorologen und Einsatzkräften. Es gibt in der Stadt wieder sichere Häfen, die im Bedarfsfall aktiviert werden können“, sagt der interimistische Magistratsdirektor Alfred Winkler.

Eine Woche im Ausnahmezustand

Der Villacher Kirchtag beginnt am Sonntag, dem 28. Juli, mit dem traditionellen Bieranstich und dem Hochamt. Über die gesamte kommende Woche kann dann in der Innenstadt gefeiert werden, ab Dienstag wird der Vergnügungspark mit zahlreichen Fahrgeschäften eröffnet. Höhepunkt ist der traditionelle Festzug am Samstag, dem 3. August um 15 Uhr. Der Kirchtag ist das größte Brauchtumsfest in Österreich mit geschätzt 450.000 Besuchern.