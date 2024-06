„Liebe Kolleg:innen, ich sag nichts, ich singe viel, viel lieber. Danke für Alles!“ Mit dieser Textzeile verabschiedet sich Magistratsdirektor Christoph Herzeg am heutigen Freitag nach fünf Jahren bei seinem Team. Der Jurist wechselte 2018 von der Treibacher AG in den Öffentlichen Dienst und führte im Rathaus rund 1000 Mitarbeitende. Mit dem heutigen Tag scheidet er aus, im August steigt er in der zweiten Führungsebene der Kelag ein. Zum Abschied gab es für „sein“ Team einen KI-genierten Song: