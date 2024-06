Es war das erste Mal, dass der Innenhof Kärntens erster sogenannter „Blackout-Anlage“ am vergangenen Wochenende so genutzt wurde, wie es die Projektidee vorsieht: als Aufenthaltsort und Treffpunkt für seine Bewohnerinnen und Bewohner. Organisiert von Projektbetreiber Kurt Strasser (MC Hofstellen GesmbH), feierten sie das erste Sommerfest in ihren neuen Wohnungen, die landesweit Vorzeigeprojekte sein sollen.