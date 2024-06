Wo Vierbeiner im Urlaub willkommen sind

In der Urlaubszeit stellt sich die Frage, den Hund in den Urlaub mitzunehmen oder in die Kurzzeitbetreuung zu geben. In der Region gibt es begrenzte Möglichkeiten der Tierbetreuung. Villacher Hotels werden immer hundefreundlicher - ein Überblick.