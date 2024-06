Rund 20 Feuerwehrjugend-Gruppen mit mehr als 250 Feuerwehrmädels und -jungs aus den Bezirken Villach Stadt und Land sowie aus den Nachbarbezirken treten am Samstag, 8. Juni, am Sportplatz in Ferndorf beim diesjährigen Bezirksleistungsbewerb gegeneinander an. Ziel ist es in diesem Jahr nicht nur als Bezirksmeister hervorzugehen, sondern auch die Qualifikation für die Landesmeisterschaft am 22. Juni in St. Veit. Dies ist das erste Mal, bislang mussten sich nur die aktiven Wettkampfgruppen bei den Bezirksleistungsbewerben für die Landesmeisterschaft qualifizieren.

Um 10 Uhr startet der Bewerb mit der offiziellen Eröffnung samt Hissen der Bewerbsfahne. Ab 10.15 Uhr startet dann jeweils der Gruppen- und Einzelbewerb in den Kategorien Bronze und Silber. Um 16 Uhr stehen dann die Bezirksmeister von Villach Stadt und Land sowie die Sieger der Gästewertung fest und werden im Zuge der Ergebnisbekanntgabe verkündet. Als Rahmenprogramm gibt es eine Hüpfburg, Riesenwuzzler oder auch Fußalldart.

Der Wettkampf

Grundsätzlich ist der Bewerb in zwei Bewerbe unterteilt: dem Einzel- und dem Gruppenbewerb. Im Einzelbewerb treten die Jugendlichen je nach Alter (zwischen zehn und zwölf Jahren) in den Kategorien Bronze A, Bronze B und Silber an. Auf einer 70 Meter langen Bahn müssen die Jugendlichen neben dem Ankuppeln und Ausziehen eines C-Druckschlauches mit Strahlrohr, mehrere Hindernisse wie einer Hürde, einem Kriechtunnel und einem Laufbrett überqueren. Auf einem Gestell müssen sie vier Geräte den Bildern richtig zuordnen. Beim Silber-Bewerb kommt zusätzlich das richtige Anbringen eines Knotens dazu. Um den Bewerb zu beenden, muss die Zielgerade samt eines Feuerlöschers überquert werden.

Beim Gruppenbewerb gibt es zwei Kategorien: Bronze und Silber. Der Bewerb selbst ist in zwei Teile gegliedert, dem Hindernisparcours und dem Staffellauf. In der Kategorie Bronze haben die neun Jugendlichen jeweils ihre fixe Nummer. Auch hier müssen Hindernisse überquert sowie eine Schlauchleitung aus vier C-Druckschläuchen verlegt werden. Ein zusätzliches Hindernis ist hier ein simulierter Wassergraben. Eine weitere Aufgabe ist das Treffen einer Spritzwand mittels einer Kübelspritze. Ziel ist es hier einen Behälter voll zu bekommen, sodass die Sirene ertönt. Bevor die Jugendlichen den Bewerb beenden, müssen sie die Geräte auf einem Gestell richtig zuordnen sowie die richtigen Knoten an einem anderen Gestell anbringen. Beim Staffellauf müssen die Jugendlichen jeweils 25 oder 50 Meter laufen, auch hier sind immer wieder Hindernisse eingebaut. In der Kategorie Silber wird die Mannschaft vor dem Antreten ausgelost.