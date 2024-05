Die Villacher Alpen-Arena wurde gestern wieder zum Schauplatz des Feuerwehr-Wettkampfes der aktiven Mannschaften. Gemessen haben sie sich den gesamten Nachmittag in Löschangriff und Staffellauf, Bezirksfeuerwehrkommandant Patrick Unterrieder agierte als Bewerbsleiter. Als Bezirksmeister gingen hervor: in der Kategorie Bronze A die Freiwillige Feuerwehr Drobollach, in der Kategorie Bronze B Vassach 10, in der Kategorie Silber A ebenfalls Vassach 10 und im Mannschaftleitstungsbewerb wiederum Drobollach. Diese qualifizierten sich bereits jetzt fix für die Landesmeisterschaft der Kärntner Feuerwehren am 22. Juni in St. Veit.