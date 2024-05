„Der 22. Juni ist der letzte Verkaufstag, wir sind schon sehr traurig“, erzählt ein Mitarbeiter der Hervis Filiale im Einkaufszentrum Interspar in der Ringmauergasse. Die Filiale wird schon längere Zeit als Outlet geführt. Im Jänner wurde bereits von der Firmenleitung erklärt, das Filialnetz in Österreich grundsätzlich zu straffen, in Villach gibt es ja eine zweite Filiale im Atrio, die erst kürzlich groß umgebaut wurde.

Der zum Spar-Konzern gehörende Sportfachhändler ist seit den 70er-Jahren in Österreich mit bis zu 200 Filialen vertreten und oft in Einkaufszentren eingemietet, die Spar selbst betreibt. „Bis auf eine Teilzeitmitarbeiterin wechseln alle Mitarbeiter in die Hervis Filiale ins Atrio, ein Teilzeitmitarbeiter wird vermutlich zu Spar wechseln“, bestätigt Nicole Berkmann, Pressesprecherin von Hervis schriftlich.

Bis Ende Juni können Schnäpchenjäger noch zuschlagen © KLZ/Steiner

„Wir sind bereits auf der Suche nach einem Nachmieter“, erzählt Johannes Possegger, Geschäftsführer des EKZ Interspar Ringmauergasse. Derzeit beheimatet das Einkaufszentrum einen Friseur, einen Bioladen, einen Netzbetreibershop und eine Trafik, sowie im ersten Stock Dr. Oetker. „Die Suche nach einem Nachmieter wird zentral von Salzburg aus organisiert. Es gibt bereits Gespräche, mit Textil- und Schuhgeschäften, aber noch keine konkreten Zusagen“, ergänzt Possegger, der sich optimistisch bezüglich einer raschen Nachnutzung der relativ großen Fläche zeigt.