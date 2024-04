Die letzten Spiele der Saison sind gespielt und somit konnte am vergangenen Samstag, 13. April, mit der Sanierung der bestehenden Eishalle in Villach begonnen werden. Vorab gab es Diskussionen um die Multifunktionsarena, in der neben den großen Eishockeyspielen, auch Events wie Konzerte, Shows und andere Sportveranstaltungen über die Bühne gehen. Denn nachdem die Kosten für die Sanierung der bestehenden und für den Neubau einer zweiten Halle auf 40 Millionen Euro explodiert waren, ließ Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) evaluieren und legte im November 2023 neue Pläne vor.