Das Contipark Parkhaus in der Villacher Hausergasse hat seit kurzem neue Beschilderungen: So kann nun in Linz, Wien, Salzburg, Innsbruck, Graz oder Villach geparkt werden. Jede Etage hat eine eigene Stadtbezeichnung und Farbe – das schafft mehr Übersicht und es kann sich leichter gemerkt werden, wo man sein Auto geparkt hat. Das Parkhaus hat auf sechs Etagen mehr als 470 Parkplätze und ist optimal für Langzeit- beziehungsweise Dauerparker geeignet.