Erste Sonnenstrahlen dieses Frühlings fallen auf die Asphaltdecke der Villacher Innenstadt. Die Temperaturen, die derzeit wie ein Magnet nach draußen ziehen, sind es, die im Hochsommer immer mehr zur Belastung werden. Auf mehr als 40 Grad werden Innenstädte immer öfters erhitzen, Schattenplätze sind rar gesät, der Klimawandel setzt vor allem älteren Menschen und Tieren enorm zu. Um die Temperaturen zumindest um ein bis zwei Grad nach unten zu bekommen, nimmt die Villacher Stadtpolitik derzeit rund 700.000 Euro in die Hand. Seit dem Jahr 2022 wird in der Stadt an einer sogenannten Grünen Achse gebaut. Vom Hauptbahnhof bis zum Stadtpark soll eine Allee bestehend aus zehn Bäumen entstehen. Gepflanzt werden die Bäume nach dem Schwammstadtprinzip, das aufwendig aber deutlich nachhaltiger sein soll. Der erste Baum wurde bereits 2022 gepflanzt, drei weitere Eichen folgen nun am Unteren Hauptplatz, zudem arbeitet die Kelag an Fernwärme-Anschlüssen. In diesem Zuge werden auch von der A1-Telekom alle Gebäude am Hauptplatz an das Glasfasernetz angebunden. Die aufwendigen Arbeiten sollten bis Ende April abgeschlossen sein, die Baumpflanzung bereits Mitte April. Danach erfolgen noch bis Anfang Juni Pflasterungsarbeiten am Hauptplatz.

Baustelle sorgt für Umsatzeinbußen

Die Großbaustelle ist trotz allem Bemühen des Stadtmarketings nicht zu übersehen. Bauzäune zieren den Villacher Hauptplatz, die Asphaltdecke ist über Meter aufgerissen. An allen Ecken und Enden der Bestlage wird geschremmt und gewerkt. „Die Arbeiten sind verständlich, es gehört gerichtet und hat auch einen Sinn. Die Lärmbelästigung und die Frequenz der Maschinen sind aber enorm“, sagt Irmgard Jeuschnik von „Biogena“. Ihr gegenüber findet sich die Boutique „Eleganza“, deren Betreiber mehrere Geschäfte am Hauptplatz hat. „Je nachdem, wo gebaut wurde, waren wir betroffen. Zuletzt waren wir eineinhalb Monate komplett versperrt. Das hat ein Minus von 50 Prozent bedeutet“, sagt Mitarbeiterin Gabriele Kofler.

Gabriele Kofler von „Eleganza“ zeigt Verständnis, spricht aber von großen Einbußen © Scharf

Weniger dramatisch, sind die Arbeiten für die Bäckerei Wienerroither. „Essen braucht man immer. Ja, es ist extrem laut, es ist aber eben eine Baustelle und bis zum Sommer sind sie ja fertig“, sagt Isa Halavac. Und zu guter Letzt gibt es sogar ein Team, das von den Arbeiten profitiert hat. „Die Baustellenführung hat bis zuletzt alle Passanten an unserem Geschäft vorbei geführt, wir waren sichtbar und haben einige neue Kunden bekommen“, sagt Mario Holl von, „Nägele und Strubell“. Durchwegs Lob gibt es für das Team des Stadtmarketings, das „sowohl in Planung eingebunden und für Problemstellungen erreichbar ist und war“. So wurde etwa gemeinsam mit den Unternehmern entscheiden, dass im Frühjahr der Baustellenbeginn sein soll. „Und wir haben um Baustellenzäune gebeten, die nicht durchgehend Werbung beinhalten, damit man durchschauen kann und die Geschäftsfassaden sieht. Das wurde gleich umgesetzt“, sagt Holl.

So soll der begrünte Hauptplatz Villach künftig aussehen © kml studios gmbh

Ende mit April

Auch die Gastronomen leiden unter der Baustelle, schmälert sie doch die Lust, im Freien zu sitzen. „Die Arbeiten verlagern sich zum Glück weiter nach unten und wir haben das Schlimmste überstanden. Da müssen wir jetzt durch und wir tun es gemeinsam für eine schöne Stadt“, sagt Gastronom Hasan Keceli, der mit seiner „Le Bar“ erst kürzlich in die ehemalige „Bar Italia“ eingezogen ist.

Hasan Keveli eröffnete erst kürzlich neu © Scharf

Die Stadt Villach verweist auf Bemühungen der Stadtverschönerung und Information zu Öffnungszeiten. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ): „Alle haben erkannt, dass es Abkühlung auf dem Hauptplatz geben muss und Bäume dafür am geeignetsten sind. Im Falle von Starkregen sind die Schwammstadtbäume ein griffiges Gegeninstrument.“ Die Umgestaltung und der zeitliche Ablaufplan wurden in Abstimmung mit den Anrainerinnen und Anrainern erstellt. Baureferent Stadtrat Harald Sobe (SPÖ): „Wir haben die Unternehmer sowie die Immobilienbesitzer des Hauptplatzes eingebunden und informieren sie laufend über geplante Maßnahmen.“

Baustellenstammtische finden in regelmäßigen Abständen statt. Von Mai weg, heißt es Baustellenstopp, im Herbst folgen dann sechs weitere Bäume. Übrigens handelt es sich dabei um zwei Feldahorn-Bäume, zwei italienische Ahornbäume und zwei Silberlinden.