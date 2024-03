Heuer erhält der Osterhase tatkräftige Unterstützung von drei Vereinen, um das Osterfest in der Kinder- und Jugendwohngemeinschaft Contraste in Villach/Warmbad zu einem unvergesslichen Erlebnis zu machen. Die Vereine Soldaten mit Herz, Sankt Stanislaus Orden und die österreichische Chargengesellschaft bündeln ihre Kräfte, um den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und Hoffnung zu schenken. Die jungen Bewohnerinnen und Bewohner von Contraste Villach können sich über eine vielfältige Auswahl an Geschenken freuen, darunter traditionelle Schokoeier aus Italien, Lese- und Malbücher, Karten- und Brettspiele sowie Kuscheltiere.