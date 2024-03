Am 7. März um 7.07 demonstrierten landesweit Frauen gegen Gewalt am weiblichen Geschlecht. Datum und Uhrzeit waren kein Zufall, gibt es im Land im heurigen jungen Jahr doch schon sieben Femizide. Bedauerlicherweise kam es in Villach nur wenige Stunden später zu einer Rauferei, die zwei verletzte Frauen nach sich zog. „Es handelte sich dabei um eine Rauferei zwischen zwei Frauen und einem Mann. Die Frauen wurden leicht verletzt, den Mann haben wir angezeigt“, bestätigt Stadtpolizeikommandant Erich Londer, der davon absieht den Vorfall mit klassischen Gewaltdelikten gegen Frauen in Verbindung zu bringen.