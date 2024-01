Zum ersten Mal ist Petra Melcher (32), besser bekannt unter ihrem Künstlernamen Adriana, im diesjährigen Hauptprogramm vom „Wenn die Musi spielt“ Winter Open Air in Bad Kleinkirchheim am kommenden Wochenende dabei. Sie performt ihren neuesten Song „Flieg“ neben Künstlern wie „Die Nockis“ mit Gottfried Würcher, „Nik P“ oder „Die Draufgänger“. Mit ihren Songs will sie eine Botschaft nach außen tragen: „Meine Songs müssen zu mir und meiner Person passen. Als Künstler sollte man sich Gedanken machen“, sagt Adriana. So vermittelt sie in „Flieg“, dass man zu sich selbst stehen und alte Lasten fallen lassen soll. „Wenn man weniger auf andere hört und sein eigenes Ding durchzieht, dann geht es einem besser“, so die Sängerin weiter.