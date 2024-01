Tiefe Trauer um eine Villacherin mit Herz. Die Präsidentin des Villacher Sozialadvents, Gabriele Sailer, verstarb am 27. Dezember unerwartet an den Folgen eines medizinischen Notfalls. Sailer war Immobilienmaklerin und Projektmanagerin sowie in der Stadt über Jahre caritativ tätig, eben als Hauptorganisatorin des Villacher Sozialadvents. „Meine Mutter war sehr hilfsbereit, hatte immer ein offenes Ohr und war für andere Menschen da“, trauert ihr Sohn Alexander.

Auch beim Verein des Sozialadvents ist der Schock groß. „Wir sind in tiefer Trauer, das kam alles total plötzlich“, sagt Zweitorganisator Marc Germeshausen. Sailer hinterlässt einen erwachsenen Sohn. Die Daten zur Verabschiedung werden noch kommuniziert.

Gabriele Sailer und Marc Germeshausen organisierten über Jahre den Villacher Sozialadvent © KK/Sozialadvent Facebook