Angefangen hat alles rund um Corona. Eva Schaller wollte mit ihren drei Töchtern Dekoanhänger basteln und versuchte es mit Salzteig. „Das klappte aber irgendwie nicht so richtig“, erzählt die 35-jährige mittlerweile Vierfach-Mama. Kurzerhand besorgte sie sich zehn Kilogramm Ton bei Töpfereibedarf Lehrer in Villach und verfiel ins „Töpfer-Fieber“.

„Ich habe wahnsinnig viel Spaß am Töpfern gefunden und einfach immer mehr ausprobiert“, erzählt Schaller, die anfangs ihre fertigen Stücke noch bei einer Bekannten brennen durfte. Aus den Anhängern wurden bald Tassen, Teller und sogar ganze Figuren. „Wir haben vier Töchter, da war es klar, dass ich auch einmal eine Meerjungfrau zu machen probiere. Die fertige Figur lud ich auf Instagram hoch und plötzlich schrieben mir ganz viele Leute, wo man die denn kaufen könne“, erinnert sie sich. Bis vor zwei Jahren betrachtete Schaller das Töpfern noch rein als Hobby. „Ich habe viel verschenkt und auch viel behalten“, sagt sie, die Nachfrage aber stieg. Also beschloss sie 2021, sich selbstständig zu machen und meldete ein Gewerbe an. Seither findet man sie und ihre Produkte auch immer wieder auf Märkten.

Von der Küche in den eigenen Verkaufswagen

Anfang Dezember wagte Schaller nun den nächsten Schritt und richtete sich im Garten einen alten Bauwagen als Verkaufswagen ein. „Bisher habe ich an unserem Esszimmertisch getöpfert. Wenn Marktzeit war, stand dann einfach auch viel in unserem Wohnraum herum, deswegen musste eine andere Lösung her“, erzählt Schaller. Die Lösung fand sich dann bei Schallers Schwager: „Er hatte einen alten Bauwagen im Garten herumstehen und ihn mir überlassen.“ Mit ein bisschen frischer Farbe, einem neuen Boden und ein paar Regalen entstand so ein kleiner Verkaufsraum. Interessierte Käuferinnen und Käufer melden sich am besten via Instagram unter „evart_keramik“ bei Schaller. „Dann können wir unkompliziert einen Termin ausmachen.“ Auch Last-Minute-Weihnachtseinkäufe können bei Schaller noch erledigt werden. Neben Kekstellern, Lichterhäusern und Geschenkanhängern töpfert sie ansonsten saisonunabhängig.