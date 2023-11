Zwei bisher unbekannte Täter wurden am Donnerstag gegen 21 Uhr dabei beobachtet, wie sie in einem leerstehenden Gebäude in Arnoldstein, Bezirk Villach Land, einen Brand gelegt haben und danach flüchteten. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren konnte bereits eine starke Brandentwicklung im Erdgeschoß des Gebäudes festgestellt werden. Der Brand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Arnoldstein, Seltschach, Thörl und einer im Ort befindlichen Betriebsfeuerwehr mit insgesamt 40 Einsatzkräften gelöscht werden. Am Gebäude entstand Schaden in derzeit unbekannter Höhe.

Die Ermittlungen werden vom Landeskriminalamt Kärnten geführt. Es geht um Brandstiftung. Um die Täter auszuforschen, bitten die Ermittler um Mithilfe der Bevölkerung.

Zeugenaufruf

Bei den bisher unbekannten Tätern dürfte es sich um zwei männliche Personen, vermutlich im Alter zwischen 14 und 16 Jahren handeln, bei dem eine der beiden Personen auffällig kleiner ist als die andere. Etwaige Zeugen werden gebeten, zweckdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133-203333 an das Landeskriminalamt Kärnten zu richten.