Und... Stopp! In Graz-Gries wurden die Abbrucharbeiten bei der von einem Brand in Mitleidenschaft gezogenen Rösselmühle vorerst unterbrochen. „„Durch die Arbeiten wurden Brandschäden an weiteren Gebäuden entdeckt“, erklärt Birgit Leinich, Geschäftsführerin der RöMü GmbH, welcher das Areal gehört. „Wir holen derzeit Gutachten ein, um die weitere Vorgehensweise entscheiden zu können.“ Heuer im April hatte ja ein Feuer in der Rösselmühle gewütet, Monate später konnte die Polizei drei mutmaßliche Brandstifter ausfindig machen – einen 15-Jährigen und zwei 16-jährige Burschen.