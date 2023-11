Am Gebäude selbst ist von außen kaum etwas zu erahnen, nur ein paar angesengte Babyschalen und Teile von Kinderwägen auf dem Parkplatz vor dem ehemaligen Hotel „Drautalerhof“ in Greifenburg zeugten Donnerstagvormittag von einer dramatischen Nacht. Im Abstellraum des Gebäudes, das nun als Wohnheim genutzt wird, war gegen halb vier Uhr nachts Feuer ausgebrochen. Die 18 Bewohner — fünf Kleinkinder mit ihren Müttern und Jugendliche — wurden durch einen Rauchmelder aus dem Schlaf gerissen und flohen mit der Betreuerin ins Freie, in die kalte Nacht. „Die Kinder waren teils im Pyjama und ohne Schuhe, so schnell musste alles gehen“, schildert Bürgermeister Josef Brandner.