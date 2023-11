Villach in Feierlaune. Millionen Menschen schauten im Vorjahr an die Drau, um die Weltelite der Skispringernnen in der Alpenarena über die Schanze zischen zu sehen. Villach war nach 15 Jahren wieder Schauplatz des Spektakels. Über Monate wurde vorbereitet, 230 Helfer waren im Dezember unter Gerhard Prassers Führung (Skiläufervereinigung Villach) im Einsatz. „In Summe trainieren hier 25.000 Sportler in 18 Disziplinen. Ein großes Bestreben ist, dass wir Villach von der besten sportlichen und gastlichen Seite darstellen“, sagte er damals. Die Zahlen sprachen ihm gute Noten aus. Drei Millionen Zuseher verfolgten das Springen im deutschen, 350.000 im österreichischen Fernsehen. Vor Ort fanden sich 16 TV-Stationen und tausende Besucher. Die Siegerehrung am Rathausplatz war ein würdiges Finale und der Werbewert für Villach groß.