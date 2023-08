Eine Leserkritik betrifft den Vorplatz des Pfarrzentrums Althofen. Wo einmal 20 Parkplätze waren, sind nun 38. Und auch am Hauptplatz dominiere Beton und Verpflasterung. "Es wird alles zugepflastert." Auch an anderen Stellen der Stadt, etwa bei der Villa Fichteneck, gebe es Pläne für die Errichtung von Parkplätzen. "Die letzten grünen Flächen verschwinden." Auch Stadtrat Wolfgang Leitner (TWL) sieht noch einiges an Luft nach oben, was die Ausrichtung der Stadt auf die zunehmende Erwärmung und das Intensiverwerden von Unwetterereignissen betrifft.