Dieses Fest ist in Mittelkärnten einzigartig: Das traditionelle Frühlingsfest vom „Slow Food Travel Marktplatz Mittelkärnten“, das gute Laune garantiert, hochwertige Produkte und Unterhaltung anbietet, geht in seine nächste Runde.

Am Samstag, 25. April, verwandelt sich der Vorplatz der Brauerei Hirt in einen kunterbunten Marktplatz. „Dieses Jahr bietet das Fest ein besonders vielseitiges Programm, mit neuen Formaten und zusätzlichen Veranstaltungen, so wird der ‚Marktplatz Mittelkärnten‘ erlebbar, wie nie zuvor“, sagt Marktplatz-Obfrau Romana Candussi, bei der Präsentation am Donnerstag in der Gelterei in Goggerwenig.

Von 10 bis 20 Uhr verwandelt sich der Vorplatz der Traditionsbrauerei Hirt wieder in eine Bühne für Kulinarik, Handwerk und Lebensfreude. Die Marktplatz-Wirte bieten ihre anerkannt kulinarische Vielfalt, die Brauereien und Winzer der Region schenken die Getränke ein. „Neben Frühschoppen, Bieranstich und Brauereiführungen erwarten die Besucher auch traditionelle Handwerksvorführungen, eine Modeschau mit 44 Models der HLW St. Veit gemeinsam mit der Alpe-Adria Manufaktur Strohmaier, sowie musikalische Highlights und ein abwechslungsreiches Familienprogramm“, sagt Candussi.

Über die Schulter schauen lassen sich beim Arbeiten diesmal Gerhild Polzer mit ihrer Schau-Töpferei und das Gurktaler Nudelhaus lädt zum Käsnudelkrendeln, Standeln, Tandeln, Kaufen, Kosten, Essen, Trinken, Lachen, Plaudern steht auf der Einladung – und das heuer erstmals bis in die Nachtstunden: „Damit wollen speziell die jungen Menschen ansprechen, damit dieser Tag in guter Erinnerung bleibt“, sagt Christian Tammegger, Geschäftsführer vom Marktplatz Mittelkärnten.

Neben dem Marktplatzfest wird es auch drei weitere Veranstaltungen in der Region geben. Die Weintour am Längsee am 27. Juni, „Marktplatz kocht auf“ vom 15. bis 17 Mai (Frühlingsedition) und vom 20. bis 22. November (Herbstausgabe) und schließlich „Late-Night-Shopping“ am 11. Juni, eine Verbindung aus Genuss, Design und Handwerk in Weitensfeld.