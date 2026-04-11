„Excellent bacon!“ „Vorzüglicher Speck“, dürften die Jurymitglieder beim „Concours International de Lyon“ leise vor sich hingesagt haben, als sie den „Gurktaler Luftgeselchten Speck“ aus dem Hause der Fleischerei Seiser in Straßburg zum Verkosten am Teller und am Gaumen hatten. Lyon, Hauptstadt der französischen Gastronomie, ist alljährlicher Austragungsort des Concours International für vielfältigste Erzeugnisse aus der Lebensmittelbranche.

Insgesamt wurden 10.000 Proben der besten Weine, Biere, Spirituosen bewertet ebenso wie die besten Käsesorten, Milch- und Fleischprodukte. „Der Wettbewerb zählt zu den bedeutendsten Prüfungen für Lebensmittelqualität weltweit und brachte heuer Produzenten aus 58 Ländern zusammen. Im Bereich Wurst- und Fleischwaren gab es 315 Kategorien, in denen die Produkte wie Schinken, Würste, Pasteten oder Speck in Blindverkostungen beurteilt werden“, erzählt Stefan Seiser (52), der beim heurigen hochkarätigen köstlichen Wettbewerb mit zwei Produkten am Start war.

Der luftgeselchte Gurktaler Speck holte eine Auszeichnung in Lyon © Gert Köstinger

Für den luftgeselchten Gurktaler Karreespeck gab es die höchste Auszeichnung, nämlich die Goldmedaille, beim luftgeselchten Gurktaler Bauchspeck errang der Straßburger Fleischexperte die Silbermedaille. Neben den bisherigen nationalen 28 Speckkaiser-Auszeichnungen wurde das vorzügliche Gurktaler Lebensmittel nun quasi international geadelt: „Der Erfolg in Lyon ist für meinen Betrieb nicht nur eine Bestätigung der eigenen Arbeit und Qualität, sondern auch ein wichtiges Signal für die Region. Mir diesen Prämierungen reihen wir uns in eine international beachtete Auswahl an Spitzenprodukten ein. Es ist ein Beweis, dass traditionelles Handwerk aus dem Gurktal auch international überzeugen kann“, freut sich Seiser.

In der Fleischerei in Straßburg herrscht Hochbetrieb © Gert Köstinger

Tradition wird beim Seiser in Straßburg großgeschrieben. Seit 275 Jahren gibt es den gleichnamigen Gasthof, die Fleischerei wird bereits in vierter Generation betrieben. Seit 33 Jahren steht Stefan Seiser selbst nun im Betrieb, sein Vater Matthias war immerhin über 65 Jahre aktiv tätig. Und diese jahrzehntelange Erfahrung wird auch direkt auf die Seiser-Produkte übertragen. Fragt man Stefan Seiser nach den besonderen Zutaten, damit ein ausgezeichneter Gurktaler luftgeselchter Speck auch so schmeckt, wie er schmecken soll, hat er vier triftige Gründe im Talon: „Erstens, das wichtigste Gewürz für unseren Speck ist richtiges Fleisch. Zweitens, neben der Fleischqualität ist Geduld und Zeit das ganz wichtig. Der dritte Grund ist die seit mehr als 120 Jahren überlieferte Gewürzmischung, unser bestens gehütetes Betriebsgeheimnis. Und schließlich kommt als letzter Grund, die Liebe zum Produkt zum Tragen“, erklärt Seiser.

Weit über das Gurktal hinaus bekannt: Fleischerei Seiser © Gert Köstinger

30 Prozent des Speckfleisches wird im Hause selbst geschlachtet, 70 Prozent kommen von der BVG, der Bäuerlichen Vermarktungsgemeinschaft „Kärntner Fleisch“, wobei hier Seiser nur die wirklichen Edelteile abnimmt: „Bei der BVG wissen die Experten schon, was ich brauche: Schweinefleisch mit einem höheren Fettanteil, nur das ist für die Speckproduktion geeignet. Umso höher der Fettanteil, desto kompakter wird das Fleisch, weil gleichzeitig der Wassergehalt niedriger ist“. Jene Schweine mit einem Lebensgewicht von 150 bis 180 Kilo, die Seiser selbst schlachtet, liefern ihn zwei Bauern aus der Region: Inge und Christoph Diete vom Lindenwirt in Kappel am Krappfeld und Martin Egger aus St. Michael ob der Gurk.

Jeder Speck wird begutachtet

Eine Eingangskontrolle für jede Speckseite ist bei Seiser simpel: „Jede Speckseite geht durch meine Hände. Nur so ist gewährleistet, dass wirklich nur beste Qualität verarbeitet wird. Das ist jahrzehntelang erprobtes Fingerspitzengefühl“. Von der Schlachtung bis zum Endprodukt braucht ein Seiser-Speck bis zu neun Monate, dabei werden die Specke eingesalzen und reifen später monatelang in der Klimakammer bei rund 70 Prozent Luftfeuchtigkeit und zwölf bis 14 Grad Celsius.

Fleischermeister Stefan Seiser lebt und liebt sein Handwerk © Gert Köstinger

Der geneigte Konsument stellt bei der Bezeichnung „luftgeselcht“ schon kurz die Frage, wie das zusammengeht: Luftgetrocknet und geselcht? „Selchen ist an und für sich räuchern. Bei uns im Gurktal wird der besondere Speck aber nur luftgetrocknet, niemals geräuchert. Das ist die spezielle Eigenart der Gurktaler, das hat sich als luftgeselcht so eingebürgert und damit ist es so“, erklärt Stefan Seiser mit einem Schmunzeln. Zum Probieren der vielfach preisgekrönten Gurktaler Luftgeselchten Specksorten lädt der 22. Speckkirchtag am 2. und 3. Mai im Stadtzentrum von Straßburg ein. Geboten wird ein umfangreiches Unterhaltungs- und Rahmenprogramm, kulinarisch kommen die Feinschmecker „Speck-Streetfood-Market“ am Straßburger Hauptplatz auf ihre Kosten.