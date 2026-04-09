Im Jahr 1131 wurde St. Veit als villa sancti viti zum ersten Mal urkundlich erwähnt. „Historisch betrachtet spricht der lateinische Begriff ‚villa‘ in diesem Kontext für einen herrschaftlichen Gutshof, aus dem sich erst später die Stadt entwickelte“, erklärt Stefan Regenfelder, Leiter des Museums St. Veit und des Stadtarchivs. Um herauszufinden, wie im Jahr 2031 dieses Jubiläum gebührend gefeiert werden soll, lud die Stadt Mitte Februar die Bürger zu einem ersten Brainstorming ein.

„Es war beeindruckend zu sehen, wie viele Visionen für unsere Stadt im Raum stehen“, zeigt sich Regenfelder von der Bürgerbeteiligung überwältigt und ergänzt: „Wichtig ist uns dabei, dass alles, was wir bisher gesammelt haben, als Ideenpool zu verstehen ist – noch ist nichts fixiert oder in Umsetzung.“ Rund 25 Teilnehmer waren beim Brainstorming im Museum dabei.

Insgesamt konnten bisher vier thematische Schwerpunkte und Themenfelder ausgearbeitet werden. Der erste Punkt umfasst, wie es sich für eine solche Veranstaltung gehört, Ausstellungen und Geschichte. „Es gibt Überlegungen zu neuen Vermittlungsformen, etwa einer partizipativen Gemeindechronik oder einer potenziellen interaktiven Aufarbeitung der Stadtgeschichte mittels Augmented Reality“, sagt Regenfelder. Augmented Reality (AR) ist eine Technologie, die computergenerierte Inhalte (wie Bilder oder Informationen) in Echtzeit über die reale Umgebung legt. Ebenso stehen zeitgeschichtliche Aspekte, wie Zeitzeugengespräche im Videoformat im Raum.

1981 wurden 850 Jahre St. Veit gefeiert © Stadtgemeinde St. Veit / Stadtarchiv

Der nächste Punkt umfasst das Stadtbild und den öffentlichen Raum. Dabei wurde erörtert, wie man historische Strukturen, wie etwa die Stadtmauer oder Arkadenhöfe, optisch stärker ins Bewusstsein rücken könnte. Ebenso standen temporäre Lichtinszenierungen und künstlerische Akzente, wie Statuen, im Raum. Der dritte Punkt handelt von Wirtschaft, Innovation und Zukunftsperspektiven. „Wie könnte St. Veit in 100 Jahren aussehen? Dabei wird auch die Rolle der Stadt als Innovationszentrum, zum Beispiel im Bereich Solarenergie, betrachtet.“

Und zu guter Letzt kommen Kultur und Veranstaltungen. Hier reichen die ersten Vorschläge von historischen Theaterstücken über Musikprojekte bis hin zu Konzepten für Festumzüge oder Themenmärkte, die alle verschiedenen Epochen der Stadtgeschichte widerspiegeln könnten. Regenfelder ist es vor allem wichtig, dass beim Jubiläum Jung und Alt mitreden können. „Möglichkeiten, wie ein zeitlich begrenztes Jugendgemeindeamt, oder Projekte, wie ein ‚Kinderherzog‘, wurden angedacht, um die nächste Generation einzubinden.“ Ebenso könnten St. Veiter im Ausland, lokale Betriebe und Partnerstädte einen Part spielen.

Das alles markiert nicht das Ende, sondern erst den Anfang der Reise, welche im Jahr 2031 enden soll. Laufend werden neue Ideen gesammelt, welche man per Mail an 900Jahre@stveit.com einreichen kann. „Eine erste Auswertung und Konkretisierung der eingegangenen Vorschläge ist für ein Follow-up-Treffen im dritten Quartal 2026 geplant“, verrät Regenfelder und ruft erneut sämtliche St. Veiter dazu auf, ihre Ideen für das große Jubiläum einzubringen.