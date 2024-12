Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich der Rewe-Konzern dazu entschieden hat, die Billa-Filiale am St. Veiter Hauptplatz zu schließen. „Die angesprochene Filiale am St. Veiter Hauptplatz konnte gewisse Anforderungen leider nicht mehr erfüllen, weswegen wir uns nach eingehender Prüfung für eine Schließung des Marktes mit Ende März 2025 entschieden haben“, teilte der Rewe-Konzern der Kleinen Zeitung auf Anfrage mit.

Die Standortschließung entwickelt sich nun zu einem Politikum. Heftige Kritik gibt es nämlich von den St. Veiter Freiheitlichen und von Stadtparteiobmann Robert Eichwalder. „Nachdem die endgültige Schließung der Billa-Filiale am Hauptplatz bekannt wurde, kann man in der Stadtpolitik nicht zur Tagesordnung übergehen. Viele Jahre schon hat sich eine Schließung angekündigt und die SPÖ-geführte Stadtregierung hat nichts dagegen unternommen. Schlimmer noch, es wurde ein neuer Billa-Markt in der Lastenstraße, teils auf der grünen Wiese, genehmigt.“

Robert Eichwalder, St. Veiter FPÖ-Chef © KK/FPÖ

Der Stadtparteiobmann bringt auch den Poller ins Spiel, wirft hier der Stadtregierung „Totalversagen durch das lange Festhalten daran“ vor und kritisiert den Bürgermeister und seine Partei: „Als wäre das alles nicht genug, gelingt es Bürgermeister Martin Kulmer und seiner Stadtregierung in Verhandlungen nicht einmal, eine Nachfolgeregelung mit anderen Lebensmittelfirmen zu erreichen. Schulnote Nicht Genügend für diese von der SPÖ geführte Stadtregierung. So etwas haben sich unsere schöne Stadt und ihre Bürger nicht verdient.“

Bürgermeister wehrt sich

Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) hält die Kritik nicht für legitim. „Meiner Meinung nach ist Herr Eichwalder zu wenig informiert. Wir haben eine Innenstadtoffensive, wo wir daran arbeiten, die Innenstadt wieder zu stärken. Wir arbeiten hier auch mit externen Experten zusammen. Es wäre schön, wenn sich Herr Eichwalder hier mit guten Ideen einbringen würde. Ebenso würde ich mir im Gemeinderat mehr konstruktive Mitarbeit von ihm wünschen. Jede Möglichkeit zum Kritisieren wird genützt, doch Ideen von seiner Seite gibt es keine. Ein besseres Miteinander wäre schön, es ist immerhin eine Herausforderung, der wir uns alle stellen müssen.“

Zum Thema Nahversorger in der Innenstadt verfolgt der Bürgermeister eine klare Linie. „Ich bin natürlich enttäuscht vom Rewe-Konzern und seinem Vorgehen. Aber ich werde dafür kämpfen, dass es weiterhin einen Nahversorger in der Innenstadt gibt. Vielleicht ein kleiner Laden in Form eines Greißlers“, fügt Kulmer an. Noch in diesem Jahr wird es Gesprächsrunden mit „Adeg“ und „Nah und Frisch“ geben. Kulmer: „Es gab auch schon Gespräche mit Spar. Aber ein sechster Standort in St. Veit ist unrealistisch.“