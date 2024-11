„Ich hatte schon länger den Traum mich selbstständig zu machen. Zwei Bekannte aus Wien und aus Salzburg haben auch diesen Schritt gewagt und waren dann meine Inspiration“, erklärt Zwittnig und so kam es, dass sie sich mit ihrem Reisebüro vor kurzem selbstständig machte.

Doch die 32-Jährige findet man nicht wie ein ganz normales Reisebüro an einem Standort. „Nein, ich bin eine mobile Beraterin. Das heißt ich habe kein fixes Büro und kann von überall aus arbeiten. Ich kann die Kunden direkt zu Hause besuchen, mich mit ihnen in einem Café treffen oder wenn der Kunde überhaupt keinen Kontakt haben möchte, können wir auch alles online abwickeln. Persönlicher Kontakt ist nicht nötig“, erklärt Zwittnig.

Ihr Vorteil gegenüber anderen Reisebüros? „Ich bin quasi 24 Stunden, jeden Tag erreichbar. Egal ob abends oder am Wochenende. Mein Mann arbeitet in der Gastronomie, da macht es mir auch nicht viel aus, wenn sich am Wochenende Kunden melden.“ In der heutigen Zeit können Kunden auch selber alles online buchen, „ich kann aber zu 90 Prozent mit den Onlinepreisen mithalten. Meine Kunden können auch einen kostenlosen Preisvergleich machen.“

Über Zwittnig kann jede Reise gebucht werden: „Egal ob es ein Ausflug am Wochenende in die Therme ist oder eine Hochzeit auf hoher See in der Karibik, wie ich sie hatte. Ich versuche alles möglich zu machen“, lacht die gebürtige Gurktalerin.

Auch privat ist die 32-Jährige sehr reisefreudig. „Alle Reisen in die Ferne, zum Indischen Ozean oder Kreuzfahrten sind für mich sehr interessant. Es gibt fast kein Ziel, wo ich nicht hinwill. Durch die Selbstständigkeit kann ich von überall aus arbeiten. Wenn ich zum Beispiel gerade in Griechenland bin, kann ich von dort aus auch einen Kunden anrufen. Ich hol mir dann vor Ort Inspiration und Tipps, die ich dann gerne weitergebe.“