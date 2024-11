Gemüse ist in aller Munde. So gehen aus dem Betrieb „Gemüseland Kärnten“ der Familie Wopfner pro Saison rund 800 Tonnen Karotten an die Abnehmer. Seit vier Generationen steht der Familienname für Gemüseproduktion, ein Teil der Familie übt diese Berufung in Tirol aus, dort führt Romed Wopfner Senior das Unternehmen. Seit 2014 gibt es den Betrieb in Althofen. Damals startete Romed Wopfner Junior (30) mit dem Anbau. Seit vier Jahren liegen die Agenden in den Händen von Schwester Theresa Stampfl (28) und deren Mann Daniel (29).