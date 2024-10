Direkt vor dem Wertstoffsammelzentrum Althofen hat Martina Godt vor Kurzem ihren Imbissstand „Tante Mina’s Imbiss“ samt Sitzgarten eröffnet. „Mein Patenkind Elisabeth sagte ‚Mina‘ zu mir, weil Martina anfangs zu schwer zum Aussprechen war“, erklärt Martina Godt den Firmennamen.

Zur Unternehmerin wurde die St. Veiterin eigentlich durch Zufall. „Mein Mann Thomas kaufte vor rund eineinhalb Jahren im Industriepark Süd ein Grundstück. Dort errichtet er eine Schlosserei, die diesen Herbst in Betrieb geht. Er hat gesagt, er braucht für sich und seine Mitarbeiter mittags ein gutes Essen. Aus Spaß wurde Ernst, und so wurde ein Container, der extra aus Tirol angeliefert wurde, zur Küche um- und ausgebaut“, erzählt Godt.

Geöffnet hat der Imbiss von Montag bis Freitag von 8 bis 15 Uhr. Godt und ihre Mitarbeiterin Denise bieten an den Öffnungstagen ab 11 Uhr Mittagsmenüs wie Schweinsbraten mit Sauerkraut und Knödel, Rindsgulasch mit Spätzle oder faschierten Braten mit Kartoffelpüree an. Die Menüs kosten 9,50 Euro. „Jede Woche stehen andere Gerichte auf der Speisekarte. Nur freitags serviere ich eine fixe Mahlzeit, nämlich Backhendl. Die Mittagsmenüs gibt es, solange der Vorrat reicht, sie können natürlich auch vorbestellt werden“, sagt Godt. Bosna, Currywurst, Schnitzel- und Leberkässemmel, Toast, Pommes, Käsekrainer, Schinken- und Käsestangerl, Bratlfettnbrot und vieles mehr hat die gelernte Köchin täglich im Angebot.

Der Unternehmerin ist Regionalität wichtig. So kommt beispielsweise das Gemüse vom Gemüsegarten Flatnitzer, die Bratwürste von der Fleischerei Pfandl und Geflügel liefert die Firma Wech. In den Hochbeeten im Garten wachsen Salbei und Chilis. Diese verarbeitet Martina Godt zu Salbeitee oder Chiliöl. In der Adventzeit sind außerdem Kekse auf Vorbestellung erhältlich.