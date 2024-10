Im September wurde eine Fahne am St. Veiter Hauptplatz verunstaltet. Die Fahne wurde nämlich mit der Aufschrift „Martin Kulmer, hackl wos“ beschmiert. Es folgte auch ein Polizeieinsatz. Es soll damals laut Auskunft von Ohrenzeugen auch zu verbalen Attacken aus dem Haus, an dem die Fahne hing, auf den St. Veiter Bürgermeister gekommen sein.

Nun folgt der nächste „Streich“. Ein Banner, welches am Unteren Platz auf einem Baugitter hängt, wurde auch beschmiert. Die weißen Banner sind in der Stadt aufgestellt. Besucher des derzeit stattfindenden KI-Symposiums sollen hier Meinungen und Vorschläge hinaufschreiben.

Wieder ist „Kulmer hackl wos“ zu lesen, in roter Schrift. In grüner Schrift wurde noch das Wort Martin und ein Zwinkersmiley hinzugefügt. Wie es aussieht, haben sich unbekannte Personen einen Scherz erlaubt.

Das Banner befindet sich am Unteren Platz © KLZ/Grimschitz

Kulmer reagiert gelassen

Der St. Veiter Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) sieht die Sache eher gelassen: „Ich sehe das Ganze nicht so schlimm. Da es immer dieselbe Aussage ist, glauben wir, dass es eine bestimmte Person ist. Ich kann mit der Aussage aber nicht wirklich was anfangen. Ich bin rund um die Uhr für die Stadt im Einsatz, bin am Wochenende unterwegs und mein Terminkalender ist mit Terminen für die Stadt sehr voll. Die Person kann sich gern einmal bei mir melden und wir schauen uns die Aufgaben eines Bürgermeisters gern einmal an“, erklärt Kulmer.

Nachdem die St. Veiter Fahne beschmiert wurde, ging man rechtlich vor. „Eine Fahne zu beschmieren, ist ja immerhin auch gegen das Gesetz. Da mussten wir rechtliche Schritte einleiten. Bei einem Banner ist das nicht der Fall.“ Ob sich die Aufschrift durch die restliche Stadt ziehen wird, ist noch unklar. „Wir werden das natürlich beobachten. Aber wenn es in Vandalismus oder Sachbeschädigungen übergeht, müssen wir anders vorgehen.“

Das Banner steht noch bis Samstag, 26. Oktober, am Unteren Platz. Nach dem Symposium wird es wieder entfernt. „Wir nutzen die Banner, um das nächste Symposium zu verbessern.“ Die Aufschrift „Kulmer, hackl wos“ wird dann wohl nicht von der Stadt berücksichtigt.