Das Krankenhaus des Deutschen Ordens in Friesach gibt bekannt, dass Doktor Matko Dežulović ab 1. November die Position des Primararztes an der Abteilung für Orthopädie/Traumatologie und Unfallchirurgie übernehmen wird. Dežulović konnte sich im Auswahlverfahren gegen neun Bewerber durchsetzen.

„Mit Doktor Dežulović gewinnen wir einen Primararzt, der medizinische Exzellenz mit Leidenschaft für seinen Beruf verbindet. Wir sind überzeugt, dass er die erfolgreiche Arbeit seines Vorgängers fortführen und gleichzeitig neue Impulse setzen wird“, betont Ernst Benischke, Geschäftsführer und Ärztlicher Direktor des Krankenhauses.

Dežulović bringt eine Kombination aus Fachwissen und praktischer Erfahrung mit. Nach seinem Medizinstudium in Rijeka absolvierte er seine Facharztausbildung am Krankenhaus Rummelsberg in Deutschland. Nach zehn Jahren Tätigkeit an der Abteilung in Friesach, in denen er zunächst als Facharzt, dann als Oberarzt und zuletzt als Erster Oberarzt tätig war, übernimmt er nun die Leitung.

Dežulović folgt nun Helmut Kloss. „Wir freuen uns, dass Doktor Kloss dem DOKH Friesach als externer Operateur erhalten bleibt und so weiterhin sein wertvolles Fachwissen einbringen wird“ sagt sein Nachfolger.

Zusätzlich wird Helmut Kloss weiterhin seine private Ordination in Friesach sowie in Klagenfurt betreiben.