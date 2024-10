Im Bezirk St. Veit gibt es 18 Landjugendortsgruppen mit rund 800 Mitgliedern. „Wir sind der größte Landjugendbezirk in Kärnten“, erklärt die Leiterin der Bezirksgruppe Laura Zwischenberger. Und alle Mitglieder blicken am Samstag gespannt auf das Kulturhaus Althofen, dort geht nämlich der Bezirkslandjugendball über die Bühne. „Es gibt einen Festakt; bei dem die aktivste Ortsgruppe gekürt wird. Der Wanderpokal wird dann nämlich weitergereicht“, erklärt die Bezirksleiterin Laura Zwischenberger. 24 Paare werden bei der Polonaise, die aus einem modernen und einem traditionellen Teil besteht, auf dem Parkett stehen. Einstudiert wurde sie von Eugen Klarer von der Landjugend Brückl. Getanzt wird in der Landjugendtracht der jeweiligen Ortsgruppe.

Rückblick 2023

„Für die Mitternachtseinlage sind wir selber zuständig. Da werden unsere 13 Mitglieder zeigen, was sie können“, erklärt Zwischenberger. All die Jahre davor waren es immer zwölf, in diesem Jahr wurde die Gruppe um eine Person erweitert. „Im nächsten Jahr findet die Nacht der Landjugend im Bezirk St. Veit und unser 30. Bezirksball statt. Also ein großes Jubiläum. Ebenso haben einige Mitglieder ihr letztes Jahr im Vorstand, deshalb haben wir aufgestockt“, verrät die Leiterin.

Mit einer Werbeaktion war die Gruppe auch am St. Veiter Wiesenmarkt unterwegs. „Seit ein paar Jahren fertigen wir extra Werbesticker für unseren Ball an. Diese werden dann am Wiesenmarkt verteilt und angeklebt.“ Tische, Werbebanner, Türen und auch der Boden sind am Wiesenmarkt nicht verschont geblieben.

Für passende Musik sorgen am Samstag „Die jungen fidelen Lavanttaler“ und „DJ Rokko“. Karten im Vorverkauf gibt es keine. „Es ist wie jedes Jahr. Bis 21 Uhr zahlt man neun Euro an der Abendkasse, danach acht Euro.“ Für die Unterhaltung gibt es auch verschiedene Motto-Theken. „Ein Mitglied von uns macht privat Popcorn. Deshalb gibt es heuer eine Popcorn-Bar. Mit den Bechern machen wir auch schon Werbung für die Nacht der Landjugend am 26. April. Ebenso gibt es eine ‚Altbauernsommertheke, wo wir Most anbieten und vieles mehr“, verrät Zwischenberger.

Die Vorbereitungen laufen schon seit dem Sommer. „Eigentlich sprechen wir schon in unserer ersten Klausur im Winter über den Ball. Aber die großen Vorbereitungen laufen im Sommer an“, erklärt die Leiterin. Und wer bekommt nun den Award für die aktivste Landjugendgruppe? „Das ist noch ein großes Geheimnis. Aufgelöst wird es am Samstag.“