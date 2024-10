Seit 105 Jahren gibt es den Volksliedchor Althofen. Die Gründungsgeschichte des Vereins gleicht einem historischen Roman. Was einst mit sangesfreudigen Männern begann, ist heute eine 21-köpfige Gruppe mit festen Traditionen und 20 Auftritten im Jahr. Am Samstag möchte man das langjährige Bestehen zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern feiern und lädt daher um 19.30 Uhr zum Herbstkonzert in das Althofener Kulturhaus.

1919 war das Gründungsjahr der „Arbeitssängerrunde“, wie sich der Chor damals nannte. „Durch die Ereignisse im Jahr 1934 wurde der Chor zwangsweise aufgelöst, sämtliche Unterlagen und der größte Teil des Archivs wurden beschlagnahmt und vernichtet“, ist in der Chronik zu lesen. Im Jahre 1947 wurde der Chor wieder aufgebaut. Schon zwei Jahre später entschloss man sich, auch Frauen in den Chor aufzunehmen und den damaligen AGV zu einem Gemischten Chor zu erweitern. Im Jahre 1970 wurde vom Vereinsvorstand eine Namensänderung beantragt. Seither trägt der Chor den Namen Volksliedchor Althofen-Treibach. 1986 wurde eine einheitliche Tracht für den gesamten Chor angeschafft und 1989 das neue Vereinsabzeichen mit dem Gemeindewappen der Stadt Althofen geschaffen. 1994 bezog man ein eigenes Probelokal im Keller des Kulturhauses Althofen.

Der Volksliedchor Althofen lädt am 12. Oktober zum Konzert © Volksliedchor

„Unser Probelokal befindet sich noch immer im Kulturhaus. Wir proben immer donnerstags ab 19.30 Uhr“, erklärt Chorleiter Jakob Feichter. Der Chorleiter kann gleich ein doppeltes Jubiläum feiern, weil er schon seit zehn Jahren den Ton beim Chor angibt. Die geschichtlichen Höhepunkte in den vergangenen Jahren? „Im Laufe der Jahre entstehen natürlich viele begeisternde Momente, aber das 100-Jahr-Jubiläum, unser jährliches Wirtshaussingen oder auch die Liederabende im Humanomed-Zentrum sind natürlich Erinnerungen, an die man gerne zurückdenkt“, erklärt der 60-Jährige.

Derzeit haben viele Gesangsvereine Probleme mit dem Nachwuchs: „Bis vor kurzem hatten wir bei jeder Stimme ein junges Mitglied dabei. Doch Studienplätze in anderen Bundesländern oder Jobangebote in anderen Regionen führten zur Abwanderung und damit zum Ausscheiden von jungen Mitgliedern. Aber wir suchen immer nach neuen Vereinsmitgliedern, wenn jemand Interesse hat, kann er oder sie sich gerne melden“, erklärt Feichter. Der Altersdurchschnitt im Verein ist „buntgemischt. Wir haben natürlich ältere Mitglieder um die 80 Jahre. Aber unser jüngstes Mitglied ist um die 20 Jahre“, betont Feichter. Englische Popsongs zu singen, um die Jugend anzulocken, wird nicht der Fall sein. „Wir pflegen einen kulturellen Auftrag, der uns hinterlassen wurde. Wir decken dennoch ein breites Angebot an Liedern ab“, erklärt Feichter.

Beim Jubiläumskonzert am 12. Oktober kann man sich vom Können des Chors überzeugen. Beginn ist um 19.30 im Kulturhaus Althofen. Mit dabei sind der Kirchenchor St. Walburgen, der Männergesangsverein Lölling und Harfinistin Elina Hribar. Eintritt: freiwillige Spende.