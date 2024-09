Auf Facebook hat Auto Eisner die Schließung des Standortes in St. Veit verkündet. „Aus betrieblichen Gründen“, ist im sozialen Netzwerk zu lesen. „Es ist ein kleiner Betrieb und wir schließen aus wirtschaftlichen Gründen. Investitionen, die getätigt werden müssten, würden sich nicht mehr auszahlen und daher haben wir uns schweren Herzens dazu entschlossen, den Betrieb zu schließen“, erklärt Auto Eisner-Geschäftsführer Gernold Opetnik. Mit Investitionen sind unter anderem Zertifizierungen der Mitarbeiter, Investitionen in den Schauraum und in die Elektromobilität – aber auch die Betriebskosten wie Miete, Heizung oder Strom – gemeint.

Anderer Fokus

Das Unternehmen möchte sich auf die anderen Standorte fokussieren. „Eine Betriebsschließung ist nie eine leichte Entscheidung. Wir wollen uns auf die Kernbetriebe in den großen Städten wie in Klagenfurt, Villach oder Spittal konzentrieren. Außerdem arbeiten viele Menschen, die in St. Veit wohnen, in Klagenfurt. Sie machen ihren Autoservice in Klagenfurt und holen am Abend das Auto wieder ab“, erklärt Opetnik.

„Wir haben in St. Veit sieben Mitarbeiter, davon sind zwei als Lehrlinge angestellt. Alle haben das Angebot bekommen, an den anderen Standorten zu arbeiten. Die Entscheidungen sollten diese Woche fallen. Die Lehrlinge werden ihre Lehre in Klagenfurt absolvieren“, betont Opetnik. Was mit dem Firmengebäude und dem Grundstück passiert, kann Opetnik nicht sagen. „Wir sind nur Mieter. Das Grundstück gehört nicht uns.“

Am 30. September wird der Betrieb ein letztes Mal geöffnet haben. „Unsere Mitarbeiter arbeiten noch die letzten Aufträge in St. Veit ab, klären Garantiepunkte und machen noch allfällige Arbeiten.“ Rund 15 Jahre lang wurde der Standort in St. Veit betrieben . Sechs Standorte gibt es dann noch in Kärnten von Auto Eisner. Drei in Klagenfurt, einen in Villach, einen in Wolfsberg und einen in Spittal.