Der Sommer geht zur Neige, die allermeisten Freibäder im Bezirk schlossen am Wochenende ihre Pforten. Sie waren Fixpunkt für unzählige Menschen, die in den vergangenen Monaten nach Erfrischung im kühlen Nass gesucht haben. Das war auch unabdingbar, denn Kärnten hat den heißesten Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen hinter sich.

Besucherrekord in Althofen

Profitiert haben davon eben jene Freibäder, wie zum Beispiel in Althofen. Dort kann Betriebsleiter Harald Proprentner gar von Rekordzahlen berichten. „Rund 35.000 Besucher kamen über den Sommer hinweg zu uns“, freut er sich. Die Hauptursache dafür? „Man muss sagen, dass uns das Wetter natürlich perfekt in die Karten gespielt hat. Von Ferienbeginn an gab es quasi neun Wochen lang durchgehend Sonnenschein, mit ganz wenigen Ausnahmen.“ Mai und Juni seien vielleicht noch ein bisschen verregnet gewesen, aber „hinten raus darf man wirklich nicht jammern“.

Proprentner und das Freibad Althofen freuen sich über Rekordzahlen © Wilfried Gebeneter

An den Spitzentagen konnte Proprentner rund 1000 Badegäste bei sich begrüßen, im Durchschnitt kamen rund 600 bis 700 Personen pro Tag. „Von den insgesamt 35.000 Menschen waren 14.000 Kärnten-Card-Besucher, mit dieser kommt man bei uns gratis herein“, weiß der Althofner. „Von Klagenfurt bis in die Steiermark kommen die Leute her. Wir haben eine tolle Frequenz und die Anlage ist in einem hervorragenden Zustand.“ Das sei auch das Feedback, das Proprentner von außen erreicht. Seit Montag, 9. September, ist die Rekordsaison vorüber und das Bad geschlossen.

Großer Anstieg auch in St. Veit

Ebenfalls einen Besucheranstieg verzeichnen konnte das Freibad St. Veit. Hier hat man – neben der Hilfe des Wettergottes – noch einen weiteren Vorteil auf der Habenseite. Sollte sich das Wetter an einem Tag verschlechtern, können die Besucherinnen und Besucher ins Hallenbad ausweichen. Das weiß auch Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) zu schätzen: „Da Hallenbad und Sauna auch im Sommer durchgängig geöffnet sind, ist unser Bad auch für nicht ganz so schöne Tage eine beliebte Freizeitgestaltung.“ An den besten Tagen zog es rund 1500 Menschen in die Anlage. Im Vergleich zum Vorjahr stiegen die Gästezahlen um zwölf Prozent an. „Seit 1. Jänner gab es bis inklusive 10. September nahezu 98.000 Eintritte im Hallen- und Freibad“, betont Karin Schweighofer, Pressesprecherin der Stadtgemeinde.

1500 Menschen kühlten sich an den besten Tagen in St. Veit ab © Stadt St. Veit

Bis Sonntag, 15. September, läuft die Saison noch, danach findet in Frei- und Hallenbad wieder die jährliche Revision statt. Währenddessen ist das Bad geschlossen. Die Wartungsarbeiten betreffen unter anderem die chemische Reinigung der Schwimmbecken, eine technische Gesamtreinigung sowie die Entkalkung aller Armaturen.

Neues Strandbad lockt Gäste an

Quasi einen Neustart legte man im Strandbad Längsee hin. Nach der Revitalisierung wurde das renovierte Strandbad am 28. Juli feierlich eröffnet. Bis zur Fertigstellung hielt man den Betrieb mithilfe eines provisorischen Eingangs aufrecht. Auch hier ist man glücklich darüber, wie der Sommer verlaufen ist. „Wir haben den Umbau gut über die Bühne gebracht und wetterbedingt lief es sehr gut“, erzählt Vizebürgermeister und Badreferent Peter Schratt (FPÖ).

Das revitalisierte Strandbad wurde gut angenommen © Gert Köstinger

Ganz sind die Revitalisierungsmaßnahmen aber noch nicht abgeschlossen. „Es geht jetzt nach der Saison weiter, unter anderem mit einem Sprungbrett und der Saunalandschaft.“ Das Feedback für das neue Strandbad sei durchweg positiv gewesen. „Es hat großen Anklang bei unseren Badegästen gefunden“, meint Schratt. Am Sonntag, 8. September, war der letzte Badetag.

Großartiger Sommer für das Terrassenbad

Auch das Terrassenbad in Klein St. Paul konnte in den diesjährigen Sommermonaten wieder zahlreiche Gäste von seiner herrlichen Aussicht überzeugen. Bürgermeisterin Gabriele Dörflinger (SPÖ) ist sehr zufrieden: „Es herrschte reger Besuch. An Spitzentagen waren rund 500 Besucher hier.“ Von Ferienbeginn an sei es durchweg schön gewesen.

Auch die wunderbare Kulisse lockt ins Terrassenbad © Helmuth Weichselbraun

Ebenfalls ein großer Erfolg war der im Terrassenbad stattfindende Schwimmkurs. „Über 200 Kinder waren dabei und haben ihn super absolviert“, freut sich die ehemalige Landtagsabgeordnete. Organisiert wurde dieser vom Jugendzentrum unter Obmann Ralph Dörflinger. Das Freibad konnte dabei nicht nur Einheimische anlocken, sondern auch viele Urlauberinnen und Urlauber. „Wir sind ja auch bei der Wörthersee Plus Card dabei, dadurch kommen viele aus dem Klagenfurter Raum zu uns“, erzählt die 63-Jährige.