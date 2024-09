„Am Montag kam noch ein Interessent. Aber egal, ob das klappt, oder nicht, wir werden das ‚Café Börserl‘ nach der Abschiedsparty schließen“, erklärt Gastronom Patrik Kofler.

Vor 16 Jahren, übernahm Kofler das „Café Börserl“ am St. Veiter Hauptplatz. Seit einiger Zeit wird nach einem Nachfolger gesucht, leider vergebens. „Wir haben Inserate geschaltet, es über die Wirtschaftskammer versucht, uns mit Zeitungen in Verbindung gesetzt, leider ergebnislos“, erklärt Kofler.

Die Abschlussparty findet daher am 13. und 14. September statt. Eingeladen sind natürlich auch alle Stammgäste. Grund für den Abschied, Kofler führt neben dem „Café Börserl“ auch noch die Vinothek Vipresso in der Kirchgasse. „Ich möchte mich künftig nur noch um ein Lokal kümmern“, sagt der Gastwirt. Ebenso will der Gastronom wieder mehr Zeit für seine Familie haben. „Aber natürlich ist das nach 16 Jahren ein emotionaler Moment.“

Am Wiesenmarkt wird Kofler weiterhin vertreten sein. „Wir sind seit 25 Jahren am Wiesenmarkt und werden es auch weiterhin bleiben. Der Standplatz läuft ja auf mich und nicht auf das Café. Heuer werden wir aber noch mit dem Namen ‚Café Börserl‘ auf der Wiesn sein“, betont Kofler.