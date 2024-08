Die Flattnitz darf sich über einen neuen Einwohner freuen, der am 11. August auf höchst ungewöhnliche Weise das Licht der Welt erblickte. Aufgrund extrem starker Wehen wurde für eine werdende Mutter gegen 3 Uhr morgens das Rote Kreuz in Friesach zur Hilfe gerufen. Ein vierköpfiges Rettungsteam war mit zwei Einsatzwägen so schnell es nur ging vor Ort, um die Frau rasch und sicher in das Krankenhaus St. Veit zu bringen.

Anna Riegler mit dem süßen Felix © RK/Pugganig

Die Fahrt musste allerdings schon nach kurzer Zeit unterbrochen werden, weil der Säugling unbedingt in seiner Heimat Flattnitz auf die Welt kommen wollte. Geburtshelfer in einem Rettungswagen zu sein, noch dazu auf 1400 Metern Seehöhe, war für den Notarzt und die drei Sanitäter ein herausfordernder Einsatz mit einem Ergebnis, das schöner nicht sein kann: „Die ersten Schreie des kleinen Felix waren für alle Beteiligten wie Musik“, so „Hebamme“ Doktor Thomas Bittighofer.

Die Helfer strahlten mit

Die nunmehr zweifache Mutter Daniela Winkler und das Neugeborene sind wohlauf, wie auch der mitgefahrene Vater Jürgen, der es sich nicht nehmen ließ, trotz großer Aufregung die Nabelschnur zu durchtrennen. Kürzlich machten sich die Rettungsprofis in gemütlichem Tempo auf den Weg auf die Flattnitz, um den glücklichen und dankbaren Eltern und ihren beiden Kindern einen Besuch abzustatten.