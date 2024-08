Was wollten Sie schon immer über den Menschen Mozart wissen? Wie erkenne ich Fake-News vor der Wahl? Wie kocht man Low Carb? Oder sind meine Italienischkenntnisse noch aktuell? Genau solche Kurse und vieles mehr bietet die Volkshochschule (VHS) Mittelkärnten im neuen Semester an. Heuer setzt man verstärkt auf Bewegung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.

„Wir bieten in den Regionen bedarfsorientiert an, was unsere Teilnehmer wünschen und ergänzen laufend unser Angebot in ganz Kärnten. Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz muss man mittlerweile schon anwenden können, um am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können“, erklärt Beate Gfrerer, Geschäftsführerin der Volkshochschule Kärnten. Sicheres Internet, digitale Helferlein und Amtswege im Bereich Digitalisierung werden unter anderen angeboten. „Es gibt auch Kurse, die ältere Mitmenschen vor dem bekannten ‚Enkeltrick‘ bewahren“, erklärt Martina Mittweg Bezirksstellenkoordinatorin für Feldkirchen und St. Veit.

Mit 190 Kursen - davon 55 Online-Angebote, die in den Bezirken St. Veit und Feldkirchen angeboten werden, will man einen breiten Themenbereich abdecken. „Die Nachfrage an Onlinekursen ist auch nach der Pandemie geblieben, vor allem bei Sprachkursen ist diese Kursform sehr beliebt“, erklärt Mittweg.

Neu im Angebot ist eine Kooperation mit den Injoy- Fitnessstudios in St. Veit und Feldkirchen und dem Yogastudio „Anima“ in Moosburg. „Es können zwölf Trainingseinheiten besucht werden. Zwei werden von der Arbeiterkammer gefördert. Die Kurse sind ideal für Menschen, die nicht jede Woche zur gleichen Zeit in einen Kurs gehen möchten“, fügt Mittweg an.

Heuer erstmals im Angebot. Ein „Kochkurs für Männer: Von Null auf Gourmet“. „Einige Männer haben nach unseren Kochkursen gefragt. Aber als sie erfuhren, dass auch Frauen teilnehmen, meinten sie nur, sie hätten kein Interesse, weil ‚Frauen nehmen uns immer den Kochkurs aus der Hand‘. Deshalb haben wir heuer einen Männerkochkurs im Sortiment“ scherzt Mittweg.

Ebenso setzt man einen verstärkten Fokus auf Nachhaltigkeit. Es gibt den Kurs „Klima, was ist das? Klimawandel und Energieversorgung im Überblick“, einen Kurs für den „Professionellen Obstbaumschnitt“ oder auch die Kursreihe „Reden wir über...“, wo es um die Einführung, und auch Lösungen für die Klimakrise oder um Klimakommunikation geht. Die Kursreihe findet online statt. „Wir sind schon gespannt, auf die Nachfrage.“

Lehrende werden gesucht

Wir suchen auch verstärkt Kursleiterinnen und Kursleiter „Wir sind immer auf der Suche nach Lehrenden. Wenn jemand Interesse hätte sein Wissen weiterzugeben, braucht er sich nur melden. Nach einem Erstgespräch erfährt man, ob man dafür geeignet ist“, meint Mittweg. Es gibt 73 Kursorte kärntenweit. „Da kann eine Anreise, zum Beispiel, von Klagenfurt nach Weitensfeld schon mal mühselig werden. Deshalb wäre es super, Kursleiter zu finden, die in der Nähe wohnen. “