Ein neues Angebot gibt es ab September in der St. Veiter Innenstadt, und zwar eines, das im wahrsten Sinne des Wortes unter die Haut geht. Pablo und Carolina Komar verlegen ihr „Good Vibes Ink“ nämlich von Wölfnitz nach St. Veit. Farbe ins Leben bringen werden sie im Schöffmann-Haus am Unteren Platz, direkt, über dem Kosmetikstudio der „JJ-Sisters“. „Wir haben uns privat in Eberstein angesiedelt, daher verlegen wir unser Studio nach St. Veit, weil es einfach näher ist“, sagt Pablo Komar. Er ist seit 13 Jahren als Tätowierer tätig, vor sieben Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Nicht nur das Studio, auch der Kundenstamm zieht mit in die Herzogstadt. Diese kommen, so der Tätowierer, aus Wolfsberg, Völkermarkt, St. Veit und Feldkirchen – bis hin nach Deutschland. Neben Tattoos gibt es im 94 Quadratmeter großen Studio auch Permanent Makeup, um das sich Carolina Komar kümmert.

Am 7. September lädt das Duo zu einer kleinen Feier, bei der sich Kunden das neue Studio anschauen können, am Montag, 9. September, nimmt man dann den regulären Betrieb auf.