Durch die Leerstands-Ausstellung unter dem Titel „Mobilität im Fokus – Klimaneutralität“ können Interessierte bis zum 20. August eine kreative und informative Präsentation rund um das Thema klimafreundliche Mobilität erleben. Diese Initiative zielt darauf ab, die Leerstände zu beleben und zu nutzen. Die Stadt konnte für die Ausstellung fünf Partner gewinnen: das Museum St. Veit und den Verein „Verkehrsmuseum St. Veit“, die Radlobby, die Klima- und Energiemodellregion Mittelkärnten (KEM) sowie die Kärntner Linien.

Interesse soll geweckt werden

Georg Pfennich, Beirat des Vereines „Verkehrsmuseum St. Veit“, betont: „Unser Engagement bei dieser Aktion unterstreicht unser Ziel, das kulturelle Erbe und die Bedeutung der Eisenbahn für die breite Öffentlichkeit erlebbar zu machen. Durch die Installation einer Modellbahn in einem Schaufenster am Unteren Platz möchten wir das Interesse an der Eisenbahngeschichte und ihrer fortdauernden Relevanz wecken und auch zu einem Besuch des Museums anregen.“ Und Stefan Regenfelder, Leiter des St. Veiter Museums, ergänzt: „Für die Stadt St. Veit spielte die Eisenbahn eine zentrale Rolle in ihrer Entwicklung und ihrem wirtschaftlichen Aufschwung ab Mitte des 19. Jahrhunderts. In unserer Zeit, in der der Klimawandel eine der größten Herausforderungen unserer Gesellschaft darstellt, bietet die Eisenbahn eine umweltfreundliche Alternative und zeigt, wie historische Technologien auch heute noch relevant und zukunftsweisend sein können.“

Jeder Aussteller hat ein Schaufenster individuell gestaltet, um seine Vision und Lösungen für eine nachhaltige Mobilität zu präsentieren. Zu finden ist die Ausstellung in den Schaufenstern Herzog Bernhard Platz 19 (ehemaliges Brautmodengeschäft), Herzog Bernhard Platz 11/3 (ehemaliger Frisör), Herzog Bernhard Platz 10 (ehemalige Bar), Hauptplatz 27a (ehemaliges Spielwarengeschäft).

Die Highlights: ein beeindruckendes sechs Quadratmeter großes Verkehrswegenetz von Kärnten (Kärntner Linien), von der Radlobby erfahren Besucher, welche Vorteile sie durch den Umstieg auf das Fahrrad haben und die Klima- und Energiemodellregion Mittelkärnten informiert über das Projekt „St. Veit/Glan klimaneutral 2040“.