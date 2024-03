Vor Kurzem veröffentlichte der Handelsverband eine Studie zu leerstehenden Geschäftsflächen in Österreichs Städten. Dabei prominent vertreten: St. Veit. Der Handelsverband gibt die Leerstandsquote in der Bezirkshauptstadt mit 20 Prozent an, damit weist man eine der höchsten in ganz Österreich auf.