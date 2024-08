In Straßburg kam es am Mittwochvormittag zu einem dramatischen Einsatz für die örtliche Freiwillige Feuerwehr. Ein einjähriger Bub war mit dem Kopf in ein Balkongeländer geraten, wurde eingeklemmt und steckte fest. Ohne fremde Hilfe war das Kind nicht zu befreien, daher mussten die Florianis alarmiert werden.

„Wir konnten das Geländer mit einem Spreizer auseinanderdrücken und das Kind somit befreien“, erzählt Straßburgs Kommandant Friedrich Monai. Der Einsatz konnte zum Glück schnell beendet werden. „Die Eltern waren natürlich geschockt, aber es ist alles gut ausgegangen und das Kind lacht wieder“, meint Monai.