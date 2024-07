Am Mittwoch tagte der Gemeinderat in Kappel. Dabei war die geplante Neuerrichtung eines Steinbruchs am Windischberg in Unterpassering Gegenstand der Debatte, so heißt es in einer Aussendung der Bürgerinitiative „Nein zum Neupersteinbruch am Windischberg“, die bei der Sitzung vertreten war. Die Initiative tritt seit mehr als 15 Jahren gegen die Errichtung des Steinbruches auf. In dieser Sitzung habe Bürgermeisterin Andrea Feichtinger-Sacherer (ÖVP) ihr Nein zum geplanten Steinbruch erneut klar bestätigt.